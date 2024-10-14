В казахстанских школах завершается первая четверть. Осенние каникулы продлятся семь дней – с 28 октября по 3 ноября включительно. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.
В целях эффективного и безопасного проведения, личностного развития в период осенних каникул и досуга школьников предлагает план мероприятий в рамках программы «Біртұтас тәрбие».
В план входят мероприятия, направленные на формирование ценностей, таких как: патриотизм, справедливость и ответственность:
- в рамках реализации проекта «Детская библиотека» внутришкольное мероприятие «Читаем книги на каникулах»
- уроки безопасности: «Буллингтен қорған»
- проведение ярмарки «Күзгі асар»
- организация работы школьного театра.
«Самым важным остается обеспечение безопасности детей. С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности. Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций», — отметили в пресс-службе министерства просвещения РК.