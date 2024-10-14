В казахстанских школах завершается первая четверть. Осенние каникулы продлятся семь дней – с 28 октября по 3 ноября включительно. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

В целях эффективного и безопасного проведения, личностного развития в период осенних каникул и досуга школьников предлагает план мероприятий в рамках программы «Біртұтас тәрбие».

В план входят мероприятия, направленные на формирование ценностей, таких как: патриотизм, справедливость и ответственность:

в рамках реализации проекта «Детская библиотека» внутришкольное мероприятие «Читаем книги на каникулах»

уроки безопасности: «Буллингтен қорған»

проведение ярмарки «Күзгі асар»

организация работы школьного театра.

«Самым важным остается обеспечение безопасности детей. С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности. Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций», — отметили в пресс-службе министерства просвещения РК.

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