Сегодня в Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие.

На улице Каирбекова был сбит 7-летний мальчик. Об этом сообщила его мама.

«Сын шёл из школы. Он всегда на пешеходном переходе дорогу переходит. А сегодня такое произошло. Стоял КАМАЗ, а рядом автомобиль ехал и сбил ребёнка. Диагноз — ушибы мягких тканей и колена. Мы давно просим там поставить «лежачий полицейский. Постоянно тут гоняют и не притормаживают»,- сообщает мама пострадавшего мальчика.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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