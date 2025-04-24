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7-летнего ребенка сбил автомобиль в Костанае

— Сегодня, 21:58
Изображение для новости: 7-летнего ребенка сбил автомобиль в Костанае

Сегодня в Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие.

На улице Каирбекова был сбит 7-летний мальчик. Об этом сообщила его мама.

«Сын шёл из школы. Он всегда на пешеходном переходе дорогу переходит. А сегодня такое произошло. Стоял КАМАЗ, а рядом автомобиль ехал  и сбил ребёнка. Диагноз — ушибы мягких тканей и колена. Мы давно просим там поставить «лежачий полицейский. Постоянно тут гоняют и не притормаживают»,- сообщает мама пострадавшего мальчика.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.


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