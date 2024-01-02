7-летнего ребёнка сбил автомобиль в Костанайской области

Происшествие случилось в Аркалыке. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

1 января около 20:40 часов в городе Аркалык по ул. Аулбекова 32-летний водитель Mercedes-Benz совершил наезд на 7 -летнего мальчика.

По информации пресс-службы ДП Костанайской области, мальчик переходил дорогу в неустановленном месте и упал перед автомобилем.

Ребенок получил травму в виде ушиба тазобедренного сустава.

Факт был зарегистрирован в полиции.

Родители от претензий к водителю отказались, сообщили в пресс

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