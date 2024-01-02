7-летнего ребёнка сбил автомобиль в Костанайской области

Фото взято из инстаграм аккаунта @arkalyk.news
Происшествие случилось в Аркалыке. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
1 января около 20:40 часов в городе Аркалык по ул. Аулбекова 32-летний водитель Mercedes-Benz совершил наезд на 7 -летнего мальчика.
По информации пресс-службы ДП Костанайской области, мальчик переходил дорогу в неустановленном месте и упал перед автомобилем.
Ребенок получил травму в виде ушиба тазобедренного сустава.
Факт был зарегистрирован в полиции.
Родители от претензий к водителю отказались, сообщили в пресс