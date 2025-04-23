Тысячи таблеток и продажа без рецепта: что выявили проверки аптек в Казахстане





В Казахстане в ходе очередного этапа операции «Дармек» выявили 249 административных правонарушений. Ограничен оборот 28 тысяч наркосодержащих лекарственных средств, сообщает Polisia.kz.

По словам заместителя председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандыка Альжанова, мероприятие проводится ежеквартально совместно с органами здравоохранения. Его цель — защита здоровья граждан и пресечение незаконного оборота лекарств, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества.

На очередном этапе проверили свыше 1500 медицинских учреждений и аптек, а также 142 промышленных предприятия. Выявлены факты продажи препаратов без рецепта как работниками аптек, так и лицами, не имеющими отношения к фармацевтической деятельности. Особую обеспокоенность МВД вызывают случаи реализации таких лекарств несовершеннолетним.

«Такие лекарственные средства должны отпускаться исключительно по назначению врача, поскольку их бесконтрольное употребление может привести к тяжким последствиям, в том числе к передозировке с летальным исходом», — отметил Куандык Альжанов.

В Петропавловске задержали тренера по плаванию, у которого изъяли 56 таблеток сильнодействующих веществ. В Туркестане в одной из аптек выявили продажу сильнодействующих веществ без лицензии. Изъято свыше пяти тысяч таблеток.

Также в рамках операции ограничен оборот 675 тонн различных прекурсоров. К административной ответственности привлечены 90 юридических лиц. В Уральске за нарушение норм лицензирования ограничили оборот 500 тонн соляной кислоты.

По информации МВД, с 1 января этого года в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение и перевозку сильнодействующих веществ. За эти нарушения предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет.

Работа по пресечению незаконного оборота лекарств и предупреждению их немедицинского употребления, особенно среди молодёжи, будет продолжена.

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