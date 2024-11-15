В Костанайской области построят ветровую электростанцию за 380 млрд тенге





В Костанайской области планируют построить крупнейшую в регионе ветровую электростанцию мощностью 1000 МВт. Объём инвестиций составит порядка 380 млрд тенге.

Правительство одобрило подписание соглашения между Министерством энергетики РК и ТОО Turan Wind Energy. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Помимо ветровой электростанции, проект предусматривает создание системы накопления электроэнергии мощностью 300 МВт.

Строительство начнётся весной 2027 года. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2029 года. В рамках проекта предусмотрено создание 750 новых рабочих мест.

Ожидается, что новая станция будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры Костанайской области и привлечению инвестиций в регион.

Проект станет частью работы по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе Казахстана. Целевые показатели составляют до 15% к 2030 году и до 50% к 2050 году с учётом альтернативных источников энергии.

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