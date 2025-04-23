От снега до +20: каким будет октябрь в Костанайской области





Октябрь в Костанайской области ожидается теплее климатической нормы. Однако уже в ближайшие выходные синоптики прогнозируют похолодание, ночные морозы и переход дождя в снег.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Костанайского областного филиала РГП «Казгидромет» Антонины Шибаршиной, средняя температура за месяц будет на 1–2 градуса выше нормы. Количество осадков на большей части области ожидается около климатической нормы, на северо-западе — выше неё.

В начале месяца в регион придут холодные воздушные массы. В выходные температура ночью местами опустится до −3 градусов, днём составит +5…+10. Ожидается дождь с переходом в снег.

В середине следующей недели погода стабилизируется. Значительных осадков не прогнозируют, температура начнёт постепенно повышаться. В отдельные дни воздух может прогреваться до +15 и даже +20 градусов.

В конце первой декады и начале второй декады октября возможен ещё один период бабьего лета. По словам Антонины Шибаршиной, первый такой период сейчас уже заканчивается.

Во второй половине месяца ожидаются температурные перепады: от нескольких градусов тепла до небольших ночных морозов. Осадки также чаще прогнозируются во второй половине октября.

Сентябрь в этом году, по данным «Казгидромета», стал самым тёплым за последние 15 лет. Средняя температура превысила климатическую норму на 3–5 градусов.

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