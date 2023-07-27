7-летняя девочка пропала в Костанайской области

Фото взято из инстаграм аккаунта ainanews.kz
Информацию о пропаже ребенка подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
7-летняя Ева Андреева пропала в поселке Карабалык. С заявлением обратилась мама девочки. Мама рассказала, что 26 июля около 23.20 Ева вышла из дома и пропала.
Девочка была одета: чёрные шорты, розовая футболка, красные шлепанцы.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Евы Андреевой сообщить по номерам 102, 3-26-02, 8-708-200-76-18.
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