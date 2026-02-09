В Костанае продолжается реализация кредитного жилья по действующим государственным программам. Как сообщил аким города Марат Жундубаев, на сегодняшний день в продаже остаются квартиры в десяти домах.
По его словам, жильё реализуется по первоначальным условиям программы, в том числе по фиксированной цене — 140 тысяч тенге за квадратный метр. Такая стоимость сохраняется, несмотря на рост цен на рынке недвижимости.
«Цена в жилом массиве “Кунай” остаётся прежней — 140 тысяч тенге за квадрат. Это условия программы, и они действуют до сих пор. К примеру, двухкомнатная квартира площадью около 50 квадратных метров обходится примерно в 7 миллионов тенге», — пояснил аким.
Глава города отметил, что для сегодняшнего рынка недвижимости такая цена является крайне низкой, и потенциальным покупателям важно учитывать это при принятии решения о покупке.
В акимате подчёркивают, что реализация кредитного жилья по доступной стоимости остаётся одним из приоритетов жилищной политики города и направлена на поддержку горожан, нуждающихся в собственном жилье.
