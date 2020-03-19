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7 новых больных в Нур-Султане. Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 44 человек

iz.ru

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В Нур-Султане зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан.
На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 19 случаев, городе Нур-Султан – 25 случаев», — сообщили в министерстве здравоохранения Казахстана.

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