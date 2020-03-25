7 новых заразившихся коронавирусом зафиксировали в Казахстане

Еще 7 человек заразились коронавирусом в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Алматы — 2 случая, в Нур-Султане — 5 случаев», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 79 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане — 41 случай, Алматы — 31 случай, Караганде — 2 случая, Алматинской области — 1 случай, Актюбинской области — 1 случай, Шымкенте — 1 случай, Жамбылской области — 1 случай, Северо-Казахстанской области — 1 случай.

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