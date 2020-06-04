7 случаев коронавируса выявили в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 7 случаев COVID-19 по состоянию на 3 июня. Об этом сообщает оперативный штаб.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у мужчины в городе Тобыл 1990 года рождения и у шестерых жителей города Житикара 2003, 1987, 1985, 1982, 1979,2009 года рождения.

Данные лица обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям, как контактные с положительным лабораторным результатом на COVID-19.

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, пациенты госпитализированы в инфекционные стационары.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 3.06.2020 года в области выявлено 191 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело — 96 человек.

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