7 случаев коронавируса выявили в Костанайской области

Фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
12067 - зарегистрированно
6240 - выздоровевших
48 - летальных случаев
191(+7) - в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрировано 7 случаев COVID-19 по состоянию на 3 июня. Об этом сообщает оперативный штаб.
Коронавирусная инфекция подтвердилась у мужчины в городе Тобыл 1990 года рождения и у шестерых жителей города Житикара 2003, 1987, 1985, 1982, 1979,2009 года рождения.
Данные лица обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям, как контактные с положительным лабораторным результатом на COVID-19.
По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, пациенты госпитализированы в инфекционные стационары.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 3.06.2020 года в области выявлено 191 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело — 96 человек.