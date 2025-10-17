Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к тенге, вызывая обеспокоенность на внутреннем рынке Казахстана. По данным Zakon.kz, за последнюю неделю рубль вырос на 2,6%, за месяц — на 5,3%, а в годовом выражении — почти на 36%, сообщает zakon.kz
Сегодня на международных торгах Forex курс рубля кратковременно преодолел отметку в 7 тенге, после чего стабилизировался в районе 6,85 тенге при официальном курсе 6,82 тенге. В обменных пунктах Астаны диапазон колеблется от 6,76 до 6,93 тенге.
Почему рубль растет вопреки обстоятельствам
Эксперты называют происходящее «парадоксом укрепления»: рост российской валюты идёт вразрез с рыночными тенденциями и геополитической ситуацией. Несмотря на падение стоимости нефти Brent до 61,5 доллара за баррель и очередные санкции против России, рубль остаётся устойчивым.
Главным фактором роста аналитики называют жесткую монетарную политику Банка России. Высокая ключевая ставка делает рублевые вклады более привлекательными и снижает спрос на иностранную валюту. Кроме того, экспортеры активнее продают валютную выручку, что увеличивает предложение рублей.
По словам аналитика Михаила Васильева, рубль поддерживается не только действиями ЦБ, но и ограничениями на вывод капитала. Финансист Александр Потавин добавляет, что россияне возвращают валюту из зарубежных банков: с марта во внутренний оборот вернулось свыше 2 млрд долларов.
Влияние на Казахстан
Для Казахстана курс рубля имеет ключевое значение — российская валюта широко используется в торговых расчетах. По данным Национального банка РК, рубль преобладает почти во всех отраслях, кроме горнодобывающей.
Так, в обрабатывающей промышленности доля расчетов в рублях составляет 55,4%, в строительстве — 40,5%, в сельском хозяйстве — 37,3%, а в транспортной сфере — 29,5%.
Рост курса рубля приводит к подорожанию импортируемых из России товаров и услуг. Глава Нацбанка Тимур Сулейменов ранее отмечал, что курс двух валют напрямую связан с объемами взаимной торговли:
«Импорт из России у нас значителен — около 30%. Это напрямую влияет на курс тенге».
Что дальше
Эксперты считают, что текущее укрепление рубля временно и связано преимущественно с административным контролем, а не с рыночными факторами.
Рост рубля, по мнению аналитиков, — это триумф регулирования, а не силы экономики. Пока рубль растёт из-за мер ЦБ РФ, а не естественного спроса, тенге остаётся уязвимым к этим колебаниям, ведь экономики двух стран по-прежнему тесно взаимосвязаны.
