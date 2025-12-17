Синоптики предупреждают жителей Костанайской области об ухудшении погодных условий

По прогнозу, в регионе 5 июня ожидаются дождь, гроза, а на севере, востоке и юге области местами пройдут сильные дожди. Также возможны град и шквалистый ветер.
Ночью и утром на западе и севере области прогнозируется туман.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный скоростью 9–14 метров в секунду. На севере, юге и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, днем — от 16 до 21 градуса. На востоке и юге области воздух прогреется до плюс 24 градусов.
Погода в Костанае
В областном центре ожидается облачная погода с дождем и грозой.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 10–12 градусов тепла, днем — от 19 до 21 градуса.
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