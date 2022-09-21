7 трендов в контекстной рекламе на 2022

Контекстная реклама на первый взгляд кажется легким и эффективным способом продвижения в интернете. Отчасти это так и есть — реклама Google действительно справляется с задачей привлечения трафика и лидогенерации. Но конкуренты тоже используют этот инструмент. Чтобы их обойти, вовремя улавливайте тренды PPC в Казахстане и внедряйте их в своих кампаниях. Кто сделает это раньше других — тот будет впереди в этой конкурентной гонке.
Разработка стратегии PPC рекламы с учетом трендов 2022 года — одно из основных направлений работы агентства интернет-маркетинга Webpromo. Если вам необходима качественная контекстная реклама на сайте https://webpromo.kz/ppc/ можно оставить заявку на услугу. Команда проекта организует стабильный рост по ежедневно контролируемым показателям. Вы получите увеличение количества продаж и трафика, улучшение узнаваемости бренда, без изменения рекламного бюджета.
Перечислим главные тренды контекстной рекламы в Google в Казахстане 2022-го года:
- Автоматизация. Все меньше действий выполняется руками, уступая место алгоритмам. И эта тенденция устойчива. Удобно: задать системе вводные и настроить уведомления, а программа все сделает сама.
- Нейросети. Этот тренд тесно связан с предыдущим, так как именно искусственный интеллект берет на себя значительную часть ручной работы: определение ставок, оптимизация показов, поиск целевой аудитории.
- Видеореклама. Видеоформат проще для восприятия пользователями. Им не нужно вчитываться, осмысливать увиденный текст и разбираться в словесных конструкциях. Закадровый голос в видео сам все расскажет.
- Голосовой поиск. Контекстная реклама в Алматы и в других регионах Казахстана должна учитывать, что многие пользователи вводят поисковые запросы голосом. Формируя пул ключевых слов, добавляйте созвучные в произношении.
- Контекстная реклама в приложениях. Больше подходит для увеличения охватов, так как приложениями пользуются все, а вот желающих совершать целевые действия в них — мало.
- Конфиденциальность. Теперь Apple позволяет блокировать трекеры, собирающие информацию о пользователях в рекламных целях. Cookies уходят в прошлое. Подумайте над тем, где вы будете брать сведения для рекламной кампании.
- Синхронизация с SEO. В 2022-м году PPC показывает наилучшие результаты в связке с поисковой оптимизацией.
У каждого перечисленного тренда контекстной рекламы в Google в Алматы и во всем Казахстане есть одна общая черта: они спровоцированы развитием технологий. Если следить за новинками в IT, можно еще больше опередить конкурентов, предсказывая будущие тренды.
Партнёрский материал
Код этого блока: