7 золотых медалей в копилке Костанайской области

Награждение призеров республиканского этапа олимпиады по общеобразовательным предметам состоялось сегодня в Костанае. Наши школьники завоевали сразу 7 золотых медалей, а всего в копилке Костанайской области 28 призовых мест. Поздравил призеров и министр образования и науки в онлайн режиме.

28 призовых мест : 7 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей завоевали школьники Костанайской области на республиканском этапе олимпиады. Тем самым заняв третье место в стране, как лучшая команда. Проходила олимпиада по 16 общеобразовательным предметам.



«Я конечно хочу сказать большое спасибо вашим родителям , я принял решение и буквально несколько дней назад подписал благодарственные письма всем родителям 1600 детей, которые приняли участие на республиканском этапе нашей олимпиады. Потому что заслуга и роль ваших родителей наравне с педагогами , подготовка таких одаренных детей является очень важной», — отметил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

В этом году олимпиада прошла во всех регионах страны на базе региональных центров тестирования «U-study». Наибольшее число медалей, это 8 призовых мест, заняли школьники из лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей.



«Естественно к этой олимпиаде готовятся заблаговременно, учителя выявляют детей, которые проявляют проявляют способности в той или иной области знаний естественно научным или гуманитарным направлениям работают с ними вкладывают свои знания, потому что на олимпиаде знания чуть выше уровня школьного», — говорит заместитель управления образования Айман Ибраева.

Так же, отличились и школьники из физико-математического лицея, в числе призеров и ученики из Сарыкольского, Костанайского и Федоровского районов.



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