70% будущих школьников поступили в казахские классы

В Казахстане завершили приём детей в первые классы, сообщили в Министерстве просвещения, сообщает informburo.kz

С 1 апреля, когда началась кампания по зачислению, казахстанцы подали 377 681 заявление. Свой первый учебный год через месяц начнут 339 880 первоклассников.

«70,7% детей выбрали обучение на государственном языке. Высокие показатели по приёму в первые классы зафиксировали в Шымкенте (99,3%), Павлодарской (97,6%), Восточно-Казахстанской (96,6%) областях», – привели цифры в ведомстве.

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