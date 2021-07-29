70 детей утонули с начала купального сезона в Казахстане

С начала купального сезона утонули 233 человека, в том числе 70 детей, сообщил на брифинге председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент zakon.kz.

С начала купального с 1 июня сезона в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях спасено 219 человек, в том числе 43 ребенка. Утонули 233 человека, в том числе 70 детей, — сообщил Бауыржан Сыздыков.

В целом, согласно данным МЧС, с начала текущего года на водоемах страны спасено 214 человек, в том числе 43 детей. Утонули 312 человек, в том числе 109 детей.

Читайте также: Двух тонувших подростков спасли полицейские в Костанайской областиПричинами являлись недооценка собственных сил, падение в водоемы, купание в нетрезвом виде, неумение плавать, нарушение правил при ловле рыб, при спасении утопающего, при катании на плавательных средствах, — уточнил глава комитета.

Он напомнил, что в этом году внедрены новые методы и способы профилактики чрезвычайных ситуации на водоемах. Акиматами дополнительно создано 43 коммунальных пляжа, а предпринимателями 33 оборудованных пляжа. На городских пляжах оборудованы безопасные детские пляжи (лягушатники) для купания, на которых спасателями проводится работа по обучению детей навыкам плавания в весь период купального сезона. Уже обучено 2 925 детей.

С начала года силами спасателями совместно с полицейскими проведено более 30 тыс. патрулирований и рейдов, к административной ответственности привлечено 3 328 нарушителей.

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