USD 524.24 EUR 612.94 RUB 6.68

70% первоклассников выбрали обучение на казахском языке: данные Минпросвещения

— Сегодня, 12:18
Изображение для новости: 70% первоклассников выбрали обучение на казахском языке: данные Минпросвещения

alau.kz

В пресс-службе Министерства просвещения сегодня, 15 июля 2025 года, заявили, что на данный момент в школы Казахстана принято 273 643 ребенка. Из них 70% выбрали государственный язык обучения, сообщает Zakon.kz.

Прием заявок для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля 2025 года.

«Заявки принимаются с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, до 31 августа», — сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК

В ведомстве пояснили и напомнили, что государственная услуга доступна через веб-портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile, а также в бумажном виде – непосредственно в школе.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.