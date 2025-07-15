В пресс-службе Министерства просвещения сегодня, 15 июля 2025 года, заявили, что на данный момент в школы Казахстана принято 273 643 ребенка. Из них 70% выбрали государственный язык обучения, сообщает Zakon.kz.
Прием заявок для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля 2025 года.
«Заявки принимаются с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, до 31 августа», — сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК
В ведомстве пояснили и напомнили, что государственная услуга доступна через веб-портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile, а также в бумажном виде – непосредственно в школе.
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