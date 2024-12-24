В Костанае состоялся отчетный брифинг главы региона. Кумар Аксакалов рассказывал об итогах развитиях области. В том числе было озвучено решение вопроса Костанайской областной детской больницы.

Аким напомнил, что проектно-сметная документация была изготовлена в 2020 году. И, по словам главы области, была изготовлена неправильно.

«Изначально, как показало следствие, все проверки, которые были проведены, проектно-сметная документация была изготовлена неправильно. Если там установлены двери 70-сантиметровые, а нужно 85 см. А в проекте поставили 70 см. По проекту воздуховоды упирались в стенку капитальную. Многие решения, которые были предприняты и разработаны, они, конечно, не соответствуют нормам СЭС. Занижены потолки в коридорах. Коробы уложили неправильно, но по проекту. Прежде всего, вина и ответственность разработчиков проекта. Сейчас прокуратура этим занимается. Конечно есть определенная вина и исполнителей, и заказчиков. А заказчиком выступала больница. И тоже было неправильно принято решение», — сообщил глава области.

Кумар Аксакалов подчеркнул, что необходимо проводить большую реконструкцию здания.

«Нужно изготавливать новую ПСД, для того, чтобы наконец-то эти работы были завершены. Те работы, которые сделаны, мы их будем учитывать, и антикоррупционная служба посчитала что сделано, но есть и работы, которые не сделаны. И, конечно, те недочёты, которые были выявлены, их надо приводить в порядок. Соответствующую ПСД ждем и приступим к полнейшей реконструкции, согласно всем нормам», — заключил глава области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.