«70 тысяч тенге». Сообщение о едином детском пособии прокомментировали в Минтруда

Сообщение прокомментировала пресс-служба минтруда и соцзащиты населения РК.

Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) будет введено единое пособие на детей, не соответствует действительности.

В мессенджерах и социальных сетях в виде голосовых сообщений и видеороликов распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН с июля 2024 года единого пособия для семей, имеющих детей, в размере 70 тыс. тенге на каждого ребенка. Данная информация является фейком.

«Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», — говорится в сообщении.

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