70 тысяч тенге в месяц. Почему в казахстанских детсадах не хватает сотрудников

О необходимости повышения зарплат в бюджетных учреждениях говорят давно. Из года в год профильные министерства отчитываются о повышении оплаты труда. По данным Министерства просвещения, с 1 января 2023 года по поручению президента на 25% увеличилась зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования.

Сколько получают няни и воспитатели в казахстанских детских садах, и почему в этой сфере такой дефицит кадров?

Огромная ответственность и прожиточный минимум

Размеры заработной платы воспитателей зависят от уровня образования, наличия квалификации, стажа и объёма работы, а также наличия компенсирующих и стимулирующих надбавок, ответило Минпросвещения на вопрос Informburo.kz.

По данным ведомства, минимальный размер зарплаты воспитателя на 2023 год составляет 137 046 тенге, а максимальный – 231 167 тенге. Минимальный размер заработной платы помощника воспитателя (няни) составляет 82 987 тенге, а максимальный – 116 082 тенге.

Учитывая рост цен, оклады нянечек кажутся, мягко говоря, небольшими, а зарплаты воспитателей находятся на уровне ниже среднего. Но на реальном рынке труда дела обстоят ещё хуже, чем в министерской статистике. На портале Enbek.kz размещены десятки вакансий в государственных детских садах.

В алматинский ясли-сад №163 требуется помощник воспитателя на полный рабочий день с зарплатой от 70 000 до 75 000 в месяц.

Принтскрин с сайта Enbek.kz

Такой же оклад предлагает детсад №25 в Павлодаре.

Принтскрин с сайта Enbek.kz

А в столичном саду №1 нянечке готовы заплатить чуть больше – от 75 000 тенге. Насколько выше, не уточняется.

Принтскрин с сайта Enbek.kz

При этом в частных организациях зарплаты на аналогичную позицию, как правило, начинаются от 100 000 тенге и доходят до 150 000 тенге.

Принтскрин с сайта Enbek.kz

Вакансий для воспитателей тоже немало. В государственных учреждениях зарплаты стартуют от 91 890 тенге.

Принтскрин с сайта Enbek.kz

А в частных организация воспитателям предлагают от 150 000 до 250 000 тенге.

Принтскрин с сайта hh.kz

Разница довольно существенная.

Размер минимальной зарплаты в Казахстане составляет 70 000 тенге. Удивительно, что людям, от которых зависит физическое и ментальное здоровье будущего поколения, платят именно столько.

Кто работает в детских садах

Сложно сказать, чья работа тяжелее – воспитателя или няни, но разница в оплате труда существенная. Похоже, она обусловлена уровнем образования. Чтобы стать воспитателем, необходимо иметь педагогическое или профессиональное образование по соответствующему профилю, а вот няней можно устроится даже со средним образованием, окончив 11 классов.

В профильном министерстве пояснили, что в государственных дошкольных организациях штатная численность устанавливается согласно типовым документам с учётом одновременной работы в группе и установленной нормы часов в неделю. Воспитатели трудятся по 40 часов в неделю, а помощники воспитателя, работающие в ясельных группах, имеют право на сокращённую рабочую неделю – 36 часов. При этом работать сверхурочно не запрещено.

«Согласно закону о статусе педагога, для исчисления зарплаты воспитателей устанавливается нормативная учебная нагрузка в 24 часа в неделю. Вместе с тем в Трудовом кодексе есть понятие «совместительство» – выполнение другой оплачиваемой работы в свободное время. Суммарная продолжительность ежедневной работы не должна превышать норму более чем на 4 часа. Таким образом, общая продолжительность рабочего времени не должна превышать 12 часов в день или 60 часов в неделю», – пояснили в министерстве.

Из-за существенного дефицита кадров воспитатели и нянечки нередко работают сверхурочно, при том что в одной группе могут находиться 30-35 детей. Как им вдвоём удаётся уследить за тридцатью малышами, даже представить сложно.

Дефицит в 15 000 человек

Низкие зарплаты, тяжёлые условия труда и огромная ответственность делают работу няней или воспитателем не самой привлекательной. Специалист по рекрутингу Алма Жандаулетова сама когда-то работала няней в деском саду и не понаслышке знает о сложностях профессии.

Как правило, нянечки – это низкоквалифицированный персонал. Чаще всего в детский сад идут работать молодые мамы, желающие присматривать за своим ребёнком, или домохозяйки, которым хочется работать поближе к дому. Уход за детьми – очень тяжёлый труд и большая ответственность. К тому же дети бывают разными, и далеко не все вызывают умиление. Не каждый готов работать в этой сфере. Молодой специалист лучше пойдёт работать менеджером в банке – меньше хлопот, да и место более престижное. Тяжёлый труд сейчас не в почёте», – рассказала Алма Жандаулетова.

Стоит также учесть высокий уровень конкуренции. Частные детсады предлагают более высокую зарплату, хороший спрос также на нянь, которых приглашают работать в семьи. Раньше в стране было множество техникумов и училищ, где можно было получить качественное специализированное образование, но сейчас очень многие стремятся окончить университет, и в результате на рынке огромное количество людей с высшим образованием, которые не готовы к тяжёлой физической работе. Таковы причины дефицита кадров в этой сфере, считает Алма Жандаулетова.



В Министерстве просвещения сообщили, в данный момент потребность в педагогах дошкольного образования составляет свыше 15 000 человек, около 6000 из них необходимы в сельской местности. Сколько требуется нянечек, в министерстве не уточнили.

Демография и отсутствие прогноза

Специалист по рекрутингу считает, что для предотвращения дефицита специалистов, необходимо регулярно собирать и анализировать демографические статистические данные. Также стоит учитывать внутреннюю миграцию и темпы роста мегаполисов.

«Рождаемость в Казахстане высокая, и показатель продолжает расти. У нас нет прогноза рождаемости, и зачастую образовательные учреждения даже не в курсе, сколько учителей и нянечек понадобится стране через пять лет. Как итог, число детей увеличивается, а число квалифицированных специалистов – нет», – подчеркнула Алма Жандаулетова.

Грядущее повышение

В профильном ведомстве сообщили, что с 1 января 2020 года зарплаты воспитателей ежегодно повышались на 25% – повышение происходило в рамках исполнения поручения президента. Но помощники воспитателей в категорию педагогов не входят и относятся к вспомогательному персоналу.



«Работники вспомогательного персонала являются общими для всех сфер деятельности, их заработная плата повышается одновременно по всем отраслям. Но в настоящее время во исполнение поручения главы государства запланировано ежегодное повышение зарплаты гражданских служащих в среднем на 20% с 2022 по 2025 год. Таким образом, зарплата помощников воспитателя к 2023 году повысилась на 45%. Исходя из вышеизложенного следует, что к 2025 году заработная плата нянь повысится на 100%», – заверили в Министерстве просвещения.

Несложные расчёты показывают, что если сейчас, в 2023 году, после 45-процентного повышения нянечки получают 70-80 тысяч тенге, то исходная зарплата (до повышения) составляла чуть более 50 тысяч. Следовательно, повышение на 100% к 2025 году будет означать, что нянечки будут получать около 100 тысяч тенге. Есть основания полагать, что это не поможет решить проблему дефицита кадров в этой сфере.