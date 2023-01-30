70 тысяч в месяц заплатит будущий банкрот за услуги финуправляющих – минфин

В Казахстане 70 тысяч в месяц будет платить будущий банкрот за услуги финансовых управляющих, за исключением социально уязвимых слоев населения, заявил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов.

«Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие. (…) Их услуги платные, за счет имущества должника — одна минимальная зарплата в месяц, в 2023 году, это — Т70 тыс.», – сказал Биржанов на пресс-конференции по банкротству физлиц в понедельник, передает kaztag.kz

По его словам, за социально уязвимых граждан, у которых нет имущества, услуги финуправляющих оплатит государство.

В состав финансовых управляющих входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юрлиц и ИП, бухгалтера, юрконсультанты и аудиторы, добавил Биржанов.

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