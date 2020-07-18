700 тысяч казахстанских школьников нуждаются в компьютерах

700 тысяч школьников необходимо обеспечить компьютерами. Об этом в интервью «Хабар 24» сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Tengrinews.kz.

Такие данные получили при помощи мониторинга того, через какие устройства школьники учились во время дистанционки. В основном в технике нуждаются дети из малообеспеченных семей, с особыми образовательными потребностями и учащиеся младших классов.

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