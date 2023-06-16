700 тысяч заемщиков получили одобрение на изменения в условия договоров по займам

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, с начала текущего года в банки за изменением условий заключенных договоров банковского займа обратилось 116,7 тыс. заемщиков, из них 74 тыс. заемщикам одобрена реструктуризация просроченной задолженности, в МФО за реструктуризацией задолженности по микрокредиту обратилось 110,1 тыс. заемщиков, из которых удовлетворены заявления 93,4 тыс. заемщиков, передает kapital.kz

Введенный с 1 октября 2021 года Единый порядок урегулирования просроченной задолженности по кредитам на сегодня показал свою эффективность, который позволяет снизить риски дефолта заемщиков, обеспечив лицам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить своевременное исполнение принятых обязательств перед кредиторами. В целом с 2022 года в банки и МФО обратилось 935,5 тыс. заявителей, из числа рассмотренных заявлений более 700 тыс. заемщикам одобрена реструктуризация.

Информационный ресурс АРРФР Fingramota.kz подготовил для граждан алгоритм действий на случай возникновения у них просрочек по кредиту.

Если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, то в первую очередь ему необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться в банк или МФО, в которой он обслуживается, для реструктуризации кредита с письменным заявлением или иным способом, который прописан в договоре.

В своем заявлении заемщику нужно указать:

причину неисполнения своих обязательств;

свои варианты по погашению в дальнейшем кредита.

К заявлению необходимо в обязательном порядке приложить документы, подтверждающие ухудшение вашего финансового состояния: это может быть информация о вашем финансовом и социальном положении, снижение либо отсутствие доходов, что не позволяет вам исполнять в полном объеме свои обязательства, и другое. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения.

После того, как заемщик предоставит все необходимые документы, банком или МФО будет начата процедура рассмотрения обращения, с учетом таких факторов, как текущее финансовое и социальное положение (платежеспособность) заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу до наступления просрочки.

Банк или МФО в течение 15 календарных дней должны предоставить заемщику ответ:

согласиться, приняв предложенные изменения в условия договора;

предоставить свои предложения по изменению условий договора;

отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин.

Согласно законодательству, внесение изменений в условия договора займа предусматривает следующее:

изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору займа;

отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменение срока займа;

прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, с отменой неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;

представление отступного взамен исполнения обязательства по договору займа путем передачи банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) залогового имущества;

реализацию недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору займа покупателю.

Что делать заемщику, если взаимоприемлемый вариант не найден?

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, либо кредитором не были проведены процедуры урегулирования просроченной задолженности и не предоставлены мотивированные обоснования, заемщик вправе в течение 15 календарных дней с даты получения решения кредитора обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Внимание! Заёмщик к своему заявлению обязательно должен приложить доказательства обращения в кредитную организацию и недостижения с ней взаимоприемлемого решения. На основании заявления заемщика Агентством будет инициирована документальная проверка в отношении банка или МФО.

Что будет, если заемщик не обратится в кредитную организацию?

В этом случае кредитор вправе применить меры в отношении неплатежеспособного заемщика:

снять средства со счета должника в счет погашения займа, за исключением специальных счетов, предназначенных для получения пособий, алиментов, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, денег по договору об образовательном накопительном вкладе;

передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству или уступить права требования третьим лицам.

Передача задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству допускается при наличии в договоре займа права кредитной организации на привлечение коллекторского агентства при допущении заемщиком просрочки исполнения обязательств по договору займа.

Кроме этого, кредиторы могут обратиться в суд для принудительного взыскания. При этом суд будет учитывать все обстоятельства, в том числе были ли предприняты все меры по урегулированию задолженности кредитором и заемщиком.

Помните, что положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации. Поэтому, чем раньше вы примите меры по урегулированию просроченной задолженности, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности.

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