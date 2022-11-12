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Больше двух млрд тенге нужно Костанайской области на отлов и содержание бродячих кошек и собак

poembook.ru

Больше двух млрд тенге нужно Костанайской области на отлов и содержание бродячих кошек и собак.

Эти же деньги пойдут на строительство приютов для них, сообщает Хабар 24.

До конца ноября временное жильё для четвероногих должно появиться во всех городах и районах региона. В этих пунктах бездомных животных будут ставить на учёт, прививать и стерилизовать. Через две недели их снова выпустят на улицу. Взяться за их контроль нужно как можно быстрее, считают специалисты ветеринарной службы.

В последнее время участились случаи нападения на людей бродячих собак. Пострадали 2300 человек. Для акиматов разработали рекомендации и алгоритм действий по открытию приютов. Теперь перед ними встал финансовый вопрос.

«На строительство и содержание наших приютов – это финансовые средства будут выделяться с местного бюджета. Районный бюджет. Именно отделы ЖКХ будут заниматься. На эти цели более двух миллиардов тенге необходимо, чтобы покрыть весь регион наш. Построить в каждом районном центре данный приют. Дано поручение акимам районов до 30 ноября построить в виде ГЧП, либо самим построить приюты временного содержания во всех 20 районах и городах области», — сообщил Талгат Шамшадин, руководитель отдела Управления ветеринарии.

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