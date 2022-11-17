Ситуациию с получением багажа прокомментировало руководство аэропорта Костаная

Руководство костанайского аэропорта прокомментировало ситуациию с получением багажа. Видео было размещено в нашем инстаграм-аккаунте.

Как говорится в сообщении, 15 ноября в аэропорту города Костаная произошла не запланированная «накладка» рейсов из Алматы и Шарм-Аль-Шейха. Рейс из Шарм-Аль-Шейха, планируемый к прибытию в 18 часов в срочном порядке изменил свое расписание и прибыл в 14 часов 24 минут. Изменение времени прилеты данного рейса помешало надлежащему обслуживанию рейса из Алматы, прибывшему следом за ним, поскольку на момент прибытия последнего, через зал прилета аэропорта обслуживались пассажиры из Шарм-Аль-Шейха.

«Согласно Правилам организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан, утвержденных Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 189 (далее- Правила) установлен регламент времени выдачи багажа- 15 минут. Во избежание нарушения требований Правил и не нужной задержки пассажиров, было принято решение о выдаче багажа, прибывшим из Алматы, минуя зал прилета непосредственно через калитку ограждения. Случившийся факт является единичным, поскольку расписание движения рейсов организуется с учетом пропускной возможности аэропорта города Костанай», — сообщает руководство аэропорта Костаная.

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