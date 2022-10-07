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720 казахстанцев владеют недвижимостью стоимостью свыше 100 млн тенге – КГД

esp.md

В Казахстане насчитывается 720 владельцев недвижимости, оценочная стоимость которых превышает 100 млн тенге.

За 2021 год хозяевам дорогостоящих домов в общей сумме начислили 610 млн тенге налога на имущество, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

Отмечается, что основная часть таких собственников проживает в городах республиканского значения и в столице – 649 человек или 90,1%, передает informburo.kz

«При этом, необходимо учесть, что в основном оценочная стоимость и рыночная стоимость недвижимости отличаются», – говорится в сообщении КГД.

Основное количество налогоплательщиков – 3 млн человек или 78,4% являются владельцами имущества стоимостью до 4 млн тенге.

Сейчас налог на имущество физических лиц рассчитывается в зависимости от его стоимости. Это аналогично тому, как вычисляется налог на транспорт (налоговая ставка зависит от объема двигателя авто).

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поручил правительству разработать новый Налоговый кодекс и ввести «налог на роскошь».

«Сейчас мы рассматриваем возможность введения «налога на роскошь», который будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств. Этот вопрос будет рассмотрен в рабочей группе по совершенствованию налогового законодательства при Министерстве национальной экономики с учётом мирового опыта», – заключили в КГД.

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