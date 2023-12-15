720 квартир и 11 домов остались без газа в Рудном

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15 декабря текущего года без газа остались 11 частных домов и 720 квартир в многоквартирных жилых домах в Рудном. Причиной прекращения и понижения давления газа на газопотребляющем оборудовании явились ледяные пробки, возникшие из-за наличие жидкостных образований внутри полости распределительного газопровода.
Заказчиком и балансодержателем вышеуказанного Объекта является Отдел строительства акимата города Рудного.
Устранением нарушения занималась подрядная организация, состоящая из 12 человек и МИО.
Важно отметить, что Объект не находится на балансе Костанайского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».
»Благодаря оперативным действиям и усилиям, в этот же день 15 декабря 2023 года в 18:00 все 11 частных домов и 720 квартир были полностью подключены к системе газоснабжения в 100% объеме»,- сообщили Костанайский производственном филиале АО «КазТрансГаз Аймак».