Отключат электричество в некоторых районах Костаная

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» г. Костанай с 9 по 14 января 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

С 9 по 11 января с 10:00 до 18:00 — кафе «Белая Лебедь». Спальный сектор: пр. Абая 10,10/1,12, ул. Мирошниченко 12, 14,16,20, ул. Ворошилова 68.

9 января с 10:00 до 18:00 — кКолония поселения № 40, ИП Стецюк, ТОО «Агропромтрейд», ТПК «МонолитСтрой».

10 января с 10:00 до 17:00 — ТОО «Тазалык» (ул. Плеханова 79), «Кузет» (ул. Карбышева 6), СТО «Лада Спорт» (ул. Плеханова 79а), ТОО «Вианор», ТОО «Радио-Калкан», ТОО «РВД-Опт», ТО «Отан» (ул. Чернышевского 111а). Спальный сектор: ул. Карбышева 25.

11 января с 10:00 до 19:00 — ТОО «Евразия», ТОО «Агрокомпани», ИП Кобак, ИП Жанабильев, ТД «Баян-Сулу», ТОО «БЕСТ».

11 и 12 января с 10:00 до 19:00 — ТОО «БЕСТ», ИП Садиков, ИП Калибров, ИП Тарасиков, ИП Шабалов, ТОО «Агроинвест», ТОО «LKW транс».

14 января с 10:00 до 19:00 — Городской акимат (ул. Пушкина 98).

Спальный сектор: ул. Амангельды 85,87, ул. Пушкина 90,92, ул. Дулатова 91.

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