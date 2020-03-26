73-летний мужчина пропал в Костанае

Разыскивается Никулин Анатолий Андреевич, родился 14 августа 1946 года. Мужчина пропал 22 марта 2020 года, в поселке Амангельды (бывший Красный Партизан), сообщает alau.kz.

В настоящее время к поискам подключены волонтеры. Отрабатываются все места возможного нахождения мужчины.

«Он был в гостях 22 марта. В 02:00 вышел в сторону дома, но так и не вернулся. 25 марта с 18:00 и до 22:00 велись поиски, обработаны все окрестности, дачи. Зацепок пока никаких. Поиски продолжаются»,- говорит информационный координатор ПСО «Дос» Ирина Ячменева.

Приметы пропавшего: рост 165 см, среднего телосложения, серо голубые глаза, седой короткий волос, на голове много шрамов. Был одет: черная куртка с небольшим мехом на капюшоне, высокая норковая шапка, трико холодок, светло-голубая футболка, галоши.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим позвонить по телефонам: 8-777-973-19-40 или 102.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.