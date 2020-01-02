73 страны, граждане которых могут без визы приезжать в Казахстан

Казахстан уже много лет ведет переговоры по безвизовому режиму с Евросоюзом и США. В качестве аргумента наша страна открывает въезд для граждан этих стран. Недавно список безвизовых для въезда в Казахстан стран пополнился еще на 12. Граждане каких еще государств могут приезжать к нам без лишних бюрократических процедур, в материале Tengritravel.kz.

Меньше всего пребывать в Казахстане без визы могут граждане Гонконга — 14 дней. Для граждан остальных стран безвизовый режим начинается от 30 дней. Максимальный срок — три месяца.

По данным Министерства иностранных дел, безвизовый въезд в Казахстан сейчас имеют граждане 73 стран.

Без визы до 90 дней

Грузия открыла свободный въезд казахстанцам на срок до года. В Казахстане, в свою очередь, представители Грузии могут жить три месяца. Разница связана с большой открытостью границ Грузии для развития туризма. Эта страна открыла годичный безвизовый режим для жителей более 100 стран.

Жить три месяца в Казахстане без визы могут граждане большинства стран СНГ — Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы и России (кроме Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана). Такие же возможности открыты для граждан Монголии и Украины.

Без визы до 30 дней

Гражданам 53 стран виза в Казахстане не нужна до 30 дней. Большую часть списка составляют государства Европы.

В Северной Европе это право получили граждане Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также резиденты Прибалтики — Латвии, Литвы и Эстонии. Из Южной Европы в Казахстане без визы могут находиться граждане Ватикана, Греции, Испании, Италии, Португалии, Сербии, Словении и Хорватии. В Восточной Европе граждане Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии имеют аналогичные привилегии в нашей стране. Наконец, в Западной Европе граждане Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Лихтенштейна, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Франции и Швейцарии имеют возможность месячного безвизового проживания в Казахстане.

Если говорить о Европейском союзе, то в эту категорию стран можно отнести еще Кипр и Мальту.

К слову, аналогичные условия для казахстанцев предоставили пока только в Сербии.

Помимо этого, в Казахстане безвизовым режимом могут воспользоваться туристы с паспортом Канады, Мексики, США, а также Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили и Эквадора. Казахстанцы могут нанести ответный безвизовый визит в Аргентину, Бразилию, Колумбию и Эквадор.

На Ближнем Востоке Казахстан без разрешительных документов могут посещать граждане Бахрейна, Израиля, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии. Казахстанцы же могут в течение месяца находиться без визы в Бахрейне, Катаре и ОАЭ.

В азиатском регионе граждане Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Турции, Филиппин, Южной Кореи и Японии также имеют возможность посещать Казахстан без визы. Казахстанцы имеют такие же привилегии в Южной Корее, Индонезии и Малайзии, а в Турции могут жить до трех месяцев.

Новозеландцы и австралийцы тоже могут находиться в Казахстане без визы до месяца. Отметим, что казахстанцы могут посетить без визы только остров Ниуэ, который находится в свободной ассоциации с Новой Зеландией.

Сюда же можно добавить оставшиеся страны СНГ — Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Граждане этих стран также могут жить в Казахстане месяц без визы.

Особые условия

Кроме того, есть ряд стран, где безвизовый доступ в Казахстан имеют только определенные категории лиц, имеющие дипломатический или служебный паспорт.

К таким странам относятся Китай, Куба, Македония, Пакистан, Туркменистан, Черногория и Шри-Ланка.

Отметим, что для казахстанцев в Шри-Ланке виза на 30 дней ставится по прибытии за 35-40 долларов, а на территорию Китая казахстанцы могут попасть без визы лишь на остров Хайнань.

Казахстанские дипломаты уверены, что открытие безвизового режима для новых стран значительно увеличит приток туристов, но, помимо этого, казахстанским бизнесменам станет проще налаживать международные связи и устанавливать партнерства с предпринимателями и инвесторами из других стран.