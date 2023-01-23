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Под влиянием антициклона. Прогноз погоды на три дня

Фото из открытых источников

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета. 

Обширный Северо-западный антициклон по-прежнему определяет погоду на большей части Казахстана — сохраняется ясная погода без осадков.

Лишь на севере, востоке и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается снег с низовой метелью и усиление ветра.

В южных и  юго-восточных регионах ожидается туман.

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