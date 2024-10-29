Сообщение для костанайцев распространила пресс-служба акима Костаная.

Для устранения аварийной ситуации по адресу Тәуелсіздік, 26 с 30 по 31 октября планируется провести аварийно-восстановительные работы в водопроводной камере на трубопроводе диаметром 710 полиэтилен. В период проведения этих работ часть улицы Тәуелсіздік, в границах улиц Кайырбекова-Абая будет перекрыта.

«Жителей города и автовладельцев просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты. При этом отметим, что на данном объекте вода в подвал поступала из камеры, так как отсутствует герметизация ввода водопровода через стену подвала, что является нарушением действующих нормативов. Отметим, что герметизация ввода должна выполняться самим владельцем здания», — сообщает акимат.

В течение нескольких дней ГКП «Костанай-су» при помощи ассенизаторов проводили откачку воды с подвала. В настоящее время вода отсутствует, сообщает пресс-служба акима областного центра.

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