Информация для учащихся школ Костанайской области.
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Жангельдинский район 1-4 классы 1-й смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -24 гр. ветер 1-2 м / с влажность северного воздуха 87%.
Амангельдинский район. 0-9 классы I смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -27 гр.
Узункольский район. Занятия первой смены переведены для КПП-9 классов в 1 школе (Убаганская Ш ) в онлайн формат обучения (-27). Остальные 19 в штатном режиме.
Район Беимбета Майлина :Новоильиновская ОШ, Тобольская ОШ, Тобольская ОШ 1, Тобольская ОШ 2, Апановская ОСШ, Кировская ОСШ, — 27, 1-9 кл онлайн обучение, Юбилейная ОШ, Береговая ОШ, Николаевская ОСШ, Евгеновская НШ, Щербиновская НШ, — 25, 1 — 4 класс онлайн обучение.
Матноиал дополняется.