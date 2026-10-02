МИД Казахстана получает обращения о помощи от граждан, находящихся в зонах боевых действий

В Министерство иностранных дел Казахстана обратились несколько семей с просьбой помочь вернуть их родственников на родину. Ведомство заявило, что относится к ситуации серьёзно и располагает опытом возвращения соотечественников из зон боевых действий.
МИД просит передавать информацию напрямую от самих граждан или их близких, а не только через СМИ. Для родственников работает специальная горячая линия. Чтобы рассмотреть обращения, ведомству нужны имена и фамилии граждан, даты рождения, предполагаемое местонахождение и сведения об условиях трудовых контрактов.
МИД также продолжает консультации с российской стороной. 2 октября министр иностранных дел Казахстана встретился с временным поверенным в делах России, а в ближайшее время посол Казахстана проведёт встречи с руководством российского МИД и Минобороны.
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