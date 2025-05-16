Сколько педагогов зарегистрировались на конкурс с премией в 4,3 млн тенге?





На районный этап республиканского конкурса «Лучший педагог» в этом году зарегистрировались 2145 педагогов. По его итогам 939 участников прошли на областной этап. Лучших из них рекомендовали для участия в республиканском туре. Регистрация на него продолжается.

Конкурс проводится среди педагогов дошкольных, средних, технических и профессиональных, дополнительных и специальных организаций образования. Требование к участникам — не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа.

Республиканский этап проходит с 22 сентября по 15 октября и состоит из двух туров. Сначала комиссия оценивает материалы участников, затем педагоги проводят урок или учебное занятие в определённой организации образования.

Звание «Лучший педагог» присудят не более чем 64 участникам. Победители получат премию в размере 1000 МРП — 4 325 000 тенге, удостоверение и нагрудный знак.

Конкурс проводят с 2012 года. За это время почётное звание получили 816 педагогов. В прошлом году победителями стали 64 человека.

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