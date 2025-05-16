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Октябрь покажет зимний характер: на севере Казахстана ожидаются снег и гололёд

— Сегодня, 15:36
Изображение для новости: Октябрь покажет зимний характер: на севере Казахстана ожидаются снег и гололёд

pixabay.com


С 3 по 5 октября в Казахстане прогнозируется резкое изменение погоды. С прохождением мощного северного циклона тёплые осенние дни сменятся холодной и ненастной погодой.

Практически по всей стране ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере к концу периода в ночные часы прогнозируются снег, гололёд и низовая метель. На юге и востоке пройдут дожди.

На западе и севере страны ночью и утром ожидается туман. По республике прогнозируется усиление ветра.

В северной половине Казахстана ночная температура понизится до −1…−6 градусов. Днём на северо-западе, севере и в центре страны ожидается 0…+5 градусов, на востоке — +7…+12 , на юге и юго-востоке — +10…+15 градусов. В горных районах температура составит 0…+5 градусов.

На западе страны, напротив, ожидается повышение температуры до +10…+18 градусов.



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