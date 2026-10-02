На въезде в Костанай появился новый знак: что нужно знать водителям





На четвёртом километре автодороги Костанай — Карабутак установили дорожный знак, ограничивающий максимальную скорость до 80 километров в час. Меру приняли для обеспечения безопасности дорожного движения после открытия экопарка.

По информации полиции, на этом участке увеличилось количество автомобилей. От водителей поступали обращения по поводу остановки и парковки машин вдоль дороги. Это создавало препятствия для движения и повышало риск ДТП.

В дальнейшем на участке планируют нанести сплошную жёлтую разметку, запрещающую остановку транспортных средств.

Полиция призывает жителей и гостей Костанайского района соблюдать правила дорожного движения и пользоваться организованной парковкой на территории экопарка. Водителей просят не оставлять автомобили на проезжей части, поскольку это создаёт угрозу для всех участников движения.

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