На въезде в Костанай появился новый знак: что нужно знать водителям

На четвёртом километре автодороги Костанай — Карабутак установили дорожный знак, ограничивающий максимальную скорость до 80 километров в час. Меру приняли для обеспечения безопасности дорожного движения после открытия экопарка.
По информации полиции, на этом участке увеличилось количество автомобилей. От водителей поступали обращения по поводу остановки и парковки машин вдоль дороги. Это создавало препятствия для движения и повышало риск ДТП.
В дальнейшем на участке планируют нанести сплошную жёлтую разметку, запрещающую остановку транспортных средств.
Полиция призывает жителей и гостей Костанайского района соблюдать правила дорожного движения и пользоваться организованной парковкой на территории экопарка. Водителей просят не оставлять автомобили на проезжей части, поскольку это создаёт угрозу для всех участников движения.
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