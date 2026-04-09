Подарок без доставки: казахстанцев предупредили о мошенниках перед Днём учителя

В преддверии Дня учителя мошенники могут заманивать покупателей на поддельные сайты с выгодными предложениями подарков для педагогов. Об этой схеме предупредил Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры.
По данным зарубежных источников, на которые ссылается ведомство, злоумышленники рассылают ссылки на фальшивые интернет-магазины. С помощью искусственного интеллекта они создают изображения несуществующих товаров, а вместо продавца с покупателем общается чат-бот.
Такие сайты внешне похожи на настоящие магазины. Однако после оплаты покупатель рискует остаться без денег и подарка.
Для защиты от мошенников гражданам рекомендуют:
- не переходить по ссылкам и не звонить по номерам из подозрительных уведомлений;
- не сообщать пароли, PIN-коды, CVV-коды карт и коды подтверждения из SMS;
- не вносить предоплату, пока не проверены подлинность сайта и надёжность продавца;
- проверять сведения о заказах через официальный сайт или приложение продавца, открывая их самостоятельно.
Если данные карты уже переданы посторонним или обнаружено подозрительное списание, необходимо незамедлительно связаться с банком, заблокировать карту и сообщить о случившемся в полицию.
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