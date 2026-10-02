Перевод 16 млн пенсионных выплат: осудили жительницу Костанайской области





Мендыкаринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Ш., обвиняемой в незаконных переводах денег в пользу третьих лиц за материальное вознаграждение в крупном размере. Дело рассмотрено по части 6 статьи 232-1 УК РК. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Суд установил, что с ноября 2025 года по январь 2026 года подсудимая организовала денежные операции, связанные с поступлением пенсионных выплат от АО «Отбасы Банк» на расчётные счета ИП. При этом она знала, что у ИП отсутствовала необходимая лицензия на медицинскую деятельность.

Медицинские услуги, указанные в договорах с получателями пенсионных выплат, фактически не оказывались. Поступившие деньги через «Kaspi Pay» перечислялись обратно получателям либо другим лицам по указанным ими банковским реквизитам. За проведение переводов Ш. получала вознаграждение.

Общая сумма незаконных переводов превысила 16 млн тенге.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимой два года и шесть месяцев ограничения свободы. Ш. полностью признала вину.

При назначении наказания суд учёл признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей и явку с повинной. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд назначил Ш. два года ограничения свободы. В связи с наличием малолетних детей исполнение наказания отсрочено на пять лет.

Также с осуждённой в доход государства взыскана сумма незаконно извлечённого дохода — 16 432 000 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

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