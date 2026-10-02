Аренда выросла почти на 20%: что ещё подорожало в Казахстане





В сентябре 2026 года годовая инфляция в Казахстане составила 9,3% против 9,8% в августе. Месячный рост цен остался на прежнем уровне — 0,6%. Об этом сообщает LS со ссылкой на данные Бюро национальной статистики, передает lsm.kz

За месяц заметнее всего подешевели отдельные овощи и фрукты. Цены на лук снизились на 20,7%, лимоны — на 13,9%, морковь — на 13,6%, картофель — на 13,4%, баклажаны — на 11,2%, капусту — на 10,1%. Сладкий перец стал дешевле на 6,5%, яблоки — на 5,3%, груши — на 2,4%, чеснок — на 1,3%, бананы — на 0,7%.

Также снизились цены на каши для детского питания — на 6,1% и сахар-песок — на 1,3%.

Среди непродовольственных товаров за месяц подешевели крем для рук — на 6,9%, детские подгузники — на 6,6%, телевизоры — на 5,6%. Посудомоечные машины и микроволновые печи снизились в цене на 1,8%, гель для душа — на 1,4%.

Что подорожало за год

В годовом выражении непродовольственные товары подорожали на 11%, платные услуги — на 8,9%, продукты питания — на 8,5%.

Среди продуктов наибольший рост зафиксирован на колбасы и изделия из мяса — 13,2%. Кисломолочные продукты подорожали на 11,2%, безалкогольные напитки — на 10,6%, мясо и птица — на 10,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 9,9%, сыр и творог — на 9,7%.

При этом фрукты, ягоды и орехи за год подешевели на 1,2%, овощи — на 1,1%.

Товары личного пользования выросли в цене на 11,9%, обувь и моющие средства — на 11,1%, одежда — на 10,6%, бензин — на 10,1%.

Аренда жилья стала дороже на 19,3%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений — на 13,3%. Стоимость газа, транспортируемого по распределительным сетям, выросла на 20%. В то же время холодная вода подешевела на 41%, водоотведение — на 0,7%.

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