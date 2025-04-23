Пять лет ждали открытия: в новой школе Береке уже крошится кирпич





В Костанае после пяти лет ожидания открылась школа №33 в микрорайоне Береке. Здание рассчитано на 980 мест. Однако уже в первые дни родители обратили внимание на дефекты кирпичной кладки и попросили оценить безопасность фасада.

По словам мамы одного из учеников Татьяны Деревянко, повреждения они заметили, когда вместе с ребёнком рассматривали новое здание.

«Когда мы с ребенком пришли в школу, он говорит — “мама, давай посчитаем сколько этажей”. И мы начали считать, и заметили, что сверху окон школы отваливается, крошится кирпич», — рассказала она.

Родительница также сообщила, что в некоторых местах кирпич выпирает из стены. Это вызвало у семьи опасения за безопасность детей.

Строительство школы началось в 2021 году. Первый подрядчик не справился с работами и был признан недобросовестным. Объект некоторое время оставался незавершённым, затем строительство закончила другая компания. Судебные разбирательства с первым подрядчиком продолжаются.

В управлении строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области сообщили, что дефекты выявили ещё при приёмке здания. По утверждению ведомства, угрозы безопасности они не представляют.

«В сфере строительства без дефектов зачастую не бывает. Но, это все устраняется. Этому дается оценка, оценка безопасности, правовая оценка. На данном объекте мы не видим никаких препятствий для обучения детей», — заявил исполняющий обязанности руководителя управления Данияр Канапин.

Для устранения замечаний принято решение дополнительно обшить участки кирпичной кладки металлосайдингом. Строители уже приступают к работам. Подрядчику отведено до десяти дней. Работы обещают проводить после занятий, чтобы не мешать учебному процессу.

Тем временем за два дня в школе зарегистрировали 633 ребёнка. По словам руководителя областного управления образования Ардака Бегатарова, набор продолжится в течение учебного года. Обращений много, однако часть семей пока решает, переводить ли детей из других школ.

В управлении строительства добавили, что гарантийный срок составляет три года. В этот период подрядчик обязан при необходимости устранять выявленные замечания.

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