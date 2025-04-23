Права есть, водить нельзя: что выявила прокуратура Костанайской области





С начала года прокуратура Костанайской области совместно с органами внутренних дел направила в суды 466 исков о прекращении действия водительских удостоверений по медицинским противопоказаниям. Большая часть заявлений уже рассмотрена. По более чем 350 искам приняты решения о прекращении действия удостоверений.

В Сарыкольском районе проверка выявила 11 водителей с тяжёлыми психическими расстройствами, при которых управление транспортом представляет опасность для них самих и других участников дорожного движения.

«К примеру, житель региона регулярно выезжал на дороги общего пользования, имея действующее водительское удостоверение. При этом мужчина страдает шизофренией и официально состоит на психоневрологическом учете», — сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Костанайской области Багдат Есикеев.

По инициативе прокуратуры все 11 человек в судебном порядке лишены права управления транспортными средствами. При этом наличие диагноза в медицинской базе не приводило к автоматическому прекращению действия удостоверения. Суд отдельно рассматривал каждый случай и принимал решение.

«Такие меры направлены не на ограничение прав граждан, а прежде всего на предупреждение возможных трагедий и защиту жизни и здоровья людей. Прокуратура Сарыкольского района продолжает работу по выявлению и устранению факторов, которые могут создавать угрозу безопасности на дорогах», — отметил Багдат Есикеев.

Подобная работа проводится и в других районах области. При рассмотрении направленных в суды исков в 66 случаях выяснилось, что водители были сняты с диспансерного учёта в связи с выздоровлением.

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