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В Тобыле на территории пилорамы горели опилки и брёвна

— Сегодня, 09:19
Изображение для новости: В Тобыле на территории пилорамы горели опилки и брёвна

Кадр из видео


В городе Тобыл Костанайской области произошло возгорание на территории пилорамы. Сообщение о пожаре поступило на пульт «112», сообщили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение опилок и брёвен и приступили к тушению. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров.

Пострадавших нет.

МЧС напоминает предпринимателям о необходимости строго соблюдать требования пожарной безопасности.



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