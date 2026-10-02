В Тобыле на территории пилорамы горели опилки и брёвна





В городе Тобыл Костанайской области произошло возгорание на территории пилорамы. Сообщение о пожаре поступило на пульт «112», сообщили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение опилок и брёвен и приступили к тушению. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров.

Пострадавших нет.

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