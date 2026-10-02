В Тобыле на территории пилорамы горели опилки и брёвна

На въезде в Костанай появился новый знак: что нужно знать водителям
На четвёртом километре автодороги Костанай — Карабутак установили дорожный знак, ограничивающий максимальную скорость до 28...
В городе Тобыл Костанайской области произошло возгорание на территории пилорамы. Сообщение о пожаре поступило на пульт «112», сообщили в МЧС.
Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение опилок и брёвен и приступили к тушению. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров.
Пострадавших нет.
МЧС напоминает предпринимателям о необходимости строго соблюдать требования пожарной безопасности.
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