В Костанайской области три застройщика получили штрафы за рекламу новостроек





Прокуратура Костанайской области выявила нарушения требований Закона «О долевом участии в жилищном строительстве» при размещении рекламы строящихся жилых объектов.

Проверка установила, что отдельные строительные компании распространяли информацию о продаже квартир в строящихся жилых комплексах без соблюдения требований к содержанию рекламы. В ней должны быть указаны сведения о застройщике и разрешительных документах на привлечение денег дольщиков.

За нарушения трёх застройщиков привлекли к административной ответственности по части 2-2 статьи 320 КоАП. Общая сумма штрафов составила 9,7 млн тенге .

Прокуратура призывает граждан перед приобретением жилья в строящихся объектах проверять наличие у застройщика предусмотренных законом разрешительных документов на привлечение денег дольщиков. Проверить эти сведения можно на портале Homeportal.

Работа по обеспечению законности в сфере долевого строительства продолжается.

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