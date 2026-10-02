Кому могут отказать в пособиях: в Казахстане готовят новые условия выплат

В Казахстане планируют учитывать нуждаемость при назначении 14 из 39 видов государственных пособий. По информации Министерства труда и социальной защиты населения, изменения затронут семьи, которые «Цифровая карта семьи» относит к категориям А и В — с высоким или состоятельным уровнем благополучия, сообщает digitalbusiness.kz
В перечень вошли пособия на рождение ребёнка и по уходу за ним до полутора лет, выплаты многодетным семьям, награждённым многодетным матерям, кроме пенсионеров, родителям детей с инвалидностью и людям, ухаживающим за человеком с инвалидностью I группы.
Также изменения затронут выплаты на погребение, пособия по инвалидности, кроме выплат людям с I и II группами и детям, и по потере кормильца, кроме круглых сирот. В списке указаны отдельные специальные пособия ветеранам, семьям погибших военнослужащих и обладателям званий «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы», «Халық Қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», кроме пенсионеров.
Речь идёт о подготовке нового порядка. Министр труда Аскарбек Ертаев сообщил, что ведомство готовит нормативную базу, а законодательные поправки планируют внести на рассмотрение в Курултай. С 1 октября предусмотрено поэтапное информирование граждан через SMS, eGov Mobile и банковские приложения.
В министерстве объясняют изменения намерением направлять государственную поддержку тем, кто в ней нуждается. При этом категорию семьи определяют по совокупности показателей, а не только по зарплате.
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