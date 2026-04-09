Не только зарплата: как будут определять нуждаемость семьи для назначения пособий





Планируемые изменения условий назначения 14 видов государственных пособий в Казахстане коснутся семей категорий А и В. Их определяет информационная система «Цифровая карта семьи» автоматически, используя сведения из государственных баз данных, передает digitalbusiness.kz

К категории А относятся семьи и одинокие граждане, набравшие не менее 1800 баллов. К категории В — от 730 до 1799 баллов. Таким образом, для нового порядка ключевой порог составляет 730 баллов.

Итог складывается из показателей по восьми направлениям: доходы и кредиты, движимое имущество, занятость, социальная защита, здравоохранение, образование, жильё и инфраструктура, сельское хозяйство.

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При оценке доходов учитывается сумма на одного члена семьи. В приведённой методике доход от 152 553 до 203 404 тенге на человека даёт 400 баллов, от 203 404 тенге и выше — 620 баллов. Наличие кредитных обязательств уменьшает результат на 50 баллов. Просроченная задолженность более 90 дней на сумму свыше 1000 тенге у одного совершеннолетнего члена семьи отнимает 250 баллов, у всех совершеннолетних — 500.

Один работающий член семьи даёт 150 баллов, двое и больше — 300. Два автомобиля добавляют 50 баллов, три и больше — 100. Дополнительные объекты жилья также увеличивают результат.

При этом дети и отдельные обстоятельства, связанные со здоровьем, снижают сумму. Один несовершеннолетний ребёнок или учащийся до 23 лет уменьшает её на 50 баллов, двое — на 100, трое — на 150, четверо и больше — на 200.

Поэтому высокая общая зарплата сама по себе не означает, что семья попадёт в категории А или В. На результат влияют количество членов семьи, имущество, занятость, кредиты и другие сведения.

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