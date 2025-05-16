Доход выше, а баллов меньше: как состав казахстанской семьи влияет на назначение пособий





При планируемом переходе к учёту нуждаемости по 14 видам пособий в Казахстане будут оценивать не только общий доход семьи. Значение имеют доход на каждого человека, количество детей, работающих взрослых, имущество и кредиты.

В материале Digital Business приведены условные примеры расчёта по опубликованной методике. Они служат иллюстрацией и не являются официальным определением категории семьи.

Первый пример — двое работающих родителей и школьник с общим доходом 450 тысяч тенге в месяц. У семьи один автомобиль и кредит. Доход на человека составляет 150 тысяч тенге и даёт 280 баллов. За двух работающих начисляют ещё 300, кредит и ребёнок уменьшают сумму на 100. Итог — 480 баллов, категория С. Предлагаемые ограничения для категорий А и В к такой семье не относятся.

Во втором примере у такой же семьи доход составляет 700 тысяч тенге, есть два автомобиля и две квартиры, кредитов нет. Доход на человека даёт 620 баллов, работающие родители — 300, автомобили — 50, жильё — 100. После вычета 50 баллов за ребёнка получается 1020 баллов, категория В . При введении нового порядка пособия из перечня такой семье могут не назначить.

Третий пример — двое работающих родителей и трое школьников с общим доходом 900 тысяч тенге. У них один автомобиль и кредит. На человека приходится 180 тысяч тенге — это 400 баллов. С учётом занятости, кредита и троих детей результат составляет 500 баллов, категория С.

Все примеры рассчитаны при одинаковых дополнительных условиях: проживание в городе областного значения, наличие медстрахования и прикрепления к поликлинике, отсутствие хронических заболеваний и коммерческой недвижимости. В первом и третьем случаях предполагается одно жильё площадью более 18 квадратных метров на человека.

Официальную категорию определяет «Цифровая карта семьи» с учётом всех показателей.

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