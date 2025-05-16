Мест хватило не всем: 450 молодых людей работали в отрядах «Жасыл ел» в Костанайской области





В Костанайской области завершился летний сезон проекта «Жасыл ел». С начала июня до конца августа в трудовых отрядах региона работали 450 молодых людей. На реализацию проекта в этом году направили 58 миллионов тенге.

Среди участников — 18-летняя Акбота Нугманова. Девушка присоединилась к проекту второй год подряд: в прошлом сезоне работала мобилографом, а в этом сама надела рабочую форму. О возможности трудоустройства она узнала из социальных сетей и решила провести каникулы с пользой — заработать первые деньги и внести вклад в благоустройство Костаная.

«В течение сезона мы озеленили большую часть города. Высаживали деревья, траву где-то рвали, красили, белили. Всё, что связано с озеленением — всё делали», — рассказала Акбота.

Самой сложной работой для неё стала обрезка веток. По словам девушки, необходимых инструментов хватало не всегда, поэтому часть работы приходилось выполнять руками. Первую зарплату Акбота решила сохранить, чтобы накопить на новый телефон.

Сезонная работа рассчитана на молодёжь от 16 до 35 лет. Размер зарплаты и продолжительность рабочего времени зависят от возраста. До вычета налогов участникам от 16 до 18 лет платят около 118 тысяч тенге, тем, кто старше, — около 120 тысяч.

По словам командира Костанайского штаба «Жасыл ел» Анастасии Иващук, желающих присоединиться к проекту становится больше.

«К сожалению, мест у нас не хватало на всех детей, которые желают. Но надеемся, дальше будет больше», — отметила она.

При отборе обращали внимание на ответственность участников и их отношение к труду. С теми, кто не выполнял работу, прекращали сотрудничество.

В Костанае участников распределили между пятью подрядными организациями. Молодые люди приезжали к определённому месту сбора, откуда транспорт подрядчиков доставлял их на рабочие участки. За каждой группой был закреплён бригадир, который выдавал задания и контролировал их выполнение.

Для трудоустройства несовершеннолетним необходимы письменное согласие законного представителя и удостоверения личности родителя и самого работника. Совершеннолетним достаточно своего удостоверения. Всем участникам также нужны справка с места учёбы или подтверждение городской регистрации и справка о наличии банковского счёта.

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