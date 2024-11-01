Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала заявления клиник о нехватке средств на создание мобильных бригад, передает informburo.kz

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» подвергла критике поправки в правила оказания услуг скорой помощи в Казахстане, которые предусматривают создание мобильных бригад при каждом учреждении, оказывающем первичную медико-санитарную помощь. Там заявили, что увеличение числа таких бригад невозможно из-за недостатка финансирования.

Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса пояснила, что для работы мобильных бригад в 2024 году изначально заложили специальный тариф.

«Другой вопрос, что частные организации, передавая этот вид деятельности в аутсорсинг скорой медицинской помощи, не занимались этим вопросом. Но раз у вас есть прикреплённое население, вы вошли в реестр поставщиков медицинских услуг и, более того, взяли определённые объёмы, вы несёте ответственность за это население», – считает министр.

По её словам, более 60% поставщиков услуг первичной медико-санитарной помощи – частные клиники. При этом требования ко всем едины.

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